Pour, contre, le débat sur les chariots de marche n’est pas l’objet de ce billet. Mais plutôt mon ressenti de maman lorsque ma fille a commencé à vouloir marcher sans pouvoir le faire sans mon aide. Devenue son esclave, j’ai passé mon temps le dos courbé à la faire déambuler. L’idée du chariot de marche m’a alors séduite. Je me suis donc lancée dans la recherche du chariot idéal. A savoir : joli, suffisament lourd pour qu’elle ne bascule pas en s’appuyant dessus et à vitesse, histoire qu’elle ne coure pas après. Si en plus il pouvait se transformer pour qu’elle s’en serve plus de 1 an. Bingo !

Dans ma recherche plusieurs modèles ont été testés et 2 ont été approuvés :

-le chariot Crazy Dog de Janod : Hyper mignon, une petite clochette qui tinte, des oreille toute douce, en bois, made in France. Pas de vitesse mais il ne va pas vite. La fait qu’il est une plage pour y promener doudous, jouets et trésors lui donne une durée de vie intéressante. Mais surtout … On peut le lester avec des objets un peu lourds pour faire contrepoids. Puis, petit à petit on en enlève pour arriver à juste: … rien.

-Le Sarah de Pinollino : en forme de landeau, il fait le bonheur (dans l’ordre) des mamans et des petites filles. Il a les mêmes caractéristiques que celui de Janod, avec en plus un système de vitesses . A noter qu’il est assez volumineux, d’ailleurs ma fille s’est plusieures fois endormie dedans. Petits espaces s’abstenir.

Depuis, nous marchons côte à côte. J’adore ! Et vue son minois ravi, elle aussi!