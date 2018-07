Je n’étais pas convaincue de l’utilité des T Shirt anti UV jusqu’à ce que la marque Hamac m’en envoie un accompagné d’une couche piscine lavable.

Coté couche, mention très bien pour les babies qui vont en piscine (testé et approuvé) c’est joli, cela absorbe parfaitement, ne laisse rien passer et petit plus non négligeable gros gain de place dans la valise ! Bref cela remplace avantageusement les huggies si l’hôtel dans lequel vous allez les accepte. car à la piscine municipale elles sont refusées. Bien dommage…

A la plage, ma fille de 11 mois vit avec les petits maillots de chez Popies du marché du Cap Ferret. Ils sont en liberty, absolument craquants, et super bien faits (doublés ils gardent ce qu’il faut en cas de petit incident). Et quand elle se baigne je la mets toute nue. Autant qu’elle profite du bonheur de se baigner en tenue d’Eve. Enfin en bas car pour le haut, c’est un T-Shirt anti UV.

Un must-have à avoir dans son sac de plage ! Ils protègent la peau de bébé des effets nocifs des UV du soleil, dans l’eau et hors de l’eau – Une très haute protection UPF 50+, sans crème solaire. Ceux de la marque Hamac sont certifiés Oeko Tex 100 classe I et ne contiennent aucun produit toxique.

J’avoue avoir été séduite par la microfibre extensible et fine qui assure un confort optimal et un enfilage très facile par la tête. Le t-shirt anti UV Hamac est respirant et sèche très vite : la température corporelle est maintenue donc 0 coup de froid ! Une panacée pour les parents flippés comme moi.

Coté look, ceux de la marque Hamac sont vraiment mignons. Autres marque française, Canopea, plus sobres et tout aussi bien, la déclinaison de ses pastels est superbe. Seul bémol, plus épais que ceux de la marque Hamac ils mettent plus de temps a sécher.

www.hamac-paris.fr

www.canopea-paris.fr