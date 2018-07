Dans mon sac à langer

Avec le beau temps, voici que les mamans et es enfants se dirigent vers les parcs et jardins. Hormis pelle, seau, eau, couches, lingettes, kleenex gouter, doudou, tetine, j’ai listé pour vous mes indispensables. Et mon dieu, la liste est longue:

-Une tenue de rechange, un lange XL qui sert un peu à tout (protège soleil, petite couverture, plaid pour se mettre dans l’herbe)

-Une crème SPF 50 pour bébé : j’adore la Avène et également la Roche Posay Pédiatrics qui existe en différents formats, dont un mini facile à glisser partout. Celle de la Roche Posay est absolument non collante. Les deux, pénètrent plutôt très bien pour des formulations minérales

-Des compresses stériles et du sérum physiologiques pour enlever le sable des yeux

-Un stick a l’arnica (ou en mono dose chez Biolane) pour contrecarrer un coup de pelle ou une petite chute

-Pour les poussées dentaires,des doses de camilla accompagnées du très fameux gel de chez Pranarom

-Un désinfectant en monodose pour les petites blessures accompagnés de pansements rigolos

-un spray d’eau thermale pour rafraichir et jouer bambinou

-Pour moi un SPF 50 de la Roche Posay en stick pour protéger une vilaine cicatrice facilement et ma crème solaire chouchou de chez Sisley en SPF 30 (je sais je devrais metre la 50, mais j’en mets souvent puisque je suis addicte à son odeur) dont je me badigeonne. je vous en reparlerais en détail.

Et vous ? votre sac a-t-il comme le mien la taille d’une valise ?