Biolane Expert présente sa gamme STÉRILE UHT : cinq produits (dont un sérum physiologique) spécialement conçus pour prendre soin de la peau très sensible et atopique des tout-petits, et notamment des bébés sortis de néonatologie. Grâce à des formules sans conservateurs et sans parfum, la gamme STÉRILE UHT Biolane Expert offre des produits d’hygiène et de soin très haute tolérance.

Véritable allié de la peau sensible du bébé, l’Inubiom®, un sucre spécifique (inuline), à l’action prébiotique, a été sélectionné par les Laboratoires Biolane pour ses effets sur le microbiote et l’immunité cutanée innée. L’Inubiom® aide à préserver le microbiote cutané existant et favorise son évolution vers un microbiote diversifié optimal. Cet actif exclusif associé à de nombreux ingrédients hydratants permet à la peau de bébé de mieux se défendre, pour une peau en pleine santé.

Lait hydratant et nettoyant 2 en 1 :Hydrate et nettoie en douceur le visage, le corps et le siège du bébé. Enrichi en beurre de karité, il aide à diminuer les rougeurs et sensations d’irritation. 100 ml : 9,99 euros

Crème visage : Hypoallergénique et formulée à 99% d’origine naturelle, elle hydrate durablement les zones sèches du visage du bébé. 50 ml : 9,99 euros

Crème de change : Hypoallergénique et garantie très haute tolérance, elle répare l’épiderme et soulage immédiatement les irritations et rougeurs du siège du bébé. 50 ml : 9,99 euros

Gel lavant surgras :Nettoie tout en douceur la peau et le cuir chevelu du bébé. Ses agents surgraissants adoucissent les peaux sensibles. 100 ml : 9,99 euros

www.biolane.fr