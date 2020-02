Une thalasso mère-fille ? Oui !

Quelle perspective géniale d’y aller avec ma fille de 2 ans. Encore mieux si MA mère nous y accompagne. Une vraie thalasso mères-filles, le rêve ! A nous les soins, la piscine et …. Heuuuu super … mais on va où ?

A l’Atlanthal pardi ! Petit paradis idéalement situé sur la plage des Cavaliers à Anglet. Ce 4 étoiles propose des cures qui répondent à toutes les problématiques (perte de poids, post cancer, pour arrêter de fumer, future et jeune maman) ou simplement bien-être. Bonus non négligeable, il y a un baby-club, une nursery et la piscine est accessible aux enfants toute la journée.

« Allez, hop c’est parti ! » comme dit ma fille.

Nous voilà arrivées et je suis directement prise en charge. Mon objectif : perdre mes kg de grossesse méga récalcitrants.

Mon programme, fait sur mesure, débute par une séance d’hypnose. Expérience absolument géniale. Que vous en dire ? Aucune idée, j’ai comme l’impression d’un demi sommeil très réparateur. J’ai ado-ré.

Suivent des massages, enveloppements, bains relaxants aux huiles essentielles…. Le bonheur. Je suis détendue, détendue alors que je suis plutôt du genre à ne rien lâcher. A mon sens le vrai plus de l’Atlanthal est de proposer une carte très différente de ce que l’on trouve ailleurs : hypnose, naturopathie, massages ayurvédiques…. Tout ce que j’aime.

La découverte de cette semaine et que je recommande vivement est la boue marine, soin plus classique j’en conviens, mais génial. L’esthéticienne applique une boue tout le long de la colonne. Cela chauffe, crépite, et on s’endort…. 20 minutes de pur bonheur. Sans oublier la naturopathie qui remet les pendules à l’heure du corps. Une prescription spécifique a été établie pour moi , ainsi que des conseils pour m’aider à retrouver un équilibre dans mon hygiène de vie qui pour l’instant ressemble un peu à un goûter d’enfant géant.

Un de mes grands plaisirs en séjournant dans un hôtel, est une prise en charge totale qui passe par ne pas avoir à m’occuper de l’organisation des repas, surtout avec un enfant en bas âge. L’Atlanthal répond à ces attentes en disposant de plusieurs restaurants totalement différents : Le Gulf Stream, la Cita, La Bodega et les Bahines. Nous avions réservé au restaurant Le Gulf Stream car une de ses spécialités est les recettes faibles en calories et qu’il propose également une carte avec des plats plus traditionnels. Le soir de notre arrivée, une surprise nous attendait : un magnifique buffet fruits de mer (il est servi une fois par semaine sur la terrasse). Ah la Bodega ! Un bar à tapas où il a été difficile de résister à toutes ces différentes saveurs dans cette ambiance festive. Après plus faim et il ne fallait pas oublier les raisons pour lesquelles nous avions décidées d’entreprendre une thalasso ! Notre séjour s’achevant, nous n’avons pas assisté à une des soirées à thème organisées à La Cita. Que dire d’autres? le personnel attentif et souriant.

Je suis revenue à Paris totalement zen, avec une nouvelle énergie. En 4 jours de soins j’ai perdu 2 cm de tour de fesses. Donc encore plus ravie.

L’avis de Thalia 2 ans.

Pendant que ma maman allait au spa, c’est ma grand-mère Minouche qui s’occupait de moi. Et quand ma grand-mère allait au spa c’est ma maman qui s’occupait de moi. J’ai beaucoup aimé les chambres communicantes, c’était un peu comme un appartement et j’allais et venais entre l’une et l’autre. Et puis Minouche pouvait prendre le petit déjeuner avec nous et être là dès mon réveil. Comme elle n’habite pas la même ville que moi, j’ai pu profiter d’elle pleinement.

La piscine est géniale : des bains à remous, des zones calmes, je m’en suis donnée à cœur joie. Et puis la plage est à 2 mns à pieds …. On avait emmené un seau et une pelle, je me suis beaucoup amusée. Entre l’hôtel et la plage, il y a le bateau du capitaine crochet. J’y ai passé beaucoup de temps et j’ai pu y rencontrer d’autres enfants.

Au restaurant, ils ont été très gentils avec moi, comme je suis encore un bébé, je bouge tout le temps alors il faut un peu-beaucoup de patience. Et puis les menus m’étaient adaptés. C’était très bon.

Malheureusement « les bonnes choses ont une fin » a dit maman. Mais moi je veux l’hôtel, toujours, toujours. Alors la prochaine fois, je veux y retourner pendant les vacances scolaires pour essayer le kids club.

L’avis de la grand-mère, 73 ans

Je suis l’heureuse grand-mère qui a eu le bonheur de partager 4 jours de rêve avec mes 2 chéries dans un endroit magique : L’Atlanthal. La magie a commencé à la gare de Biarritz où une voiture m’attendait. Un privilège ? Nenni ! Cela fait partie de l’accueil de l’hôtel. Tout spécialement à mon attention, un programme a été défini prenant en considération mes problématiques santé et alimentaires. J’ai choisi en plus une séance naturelle et sans danger d’hypnose pour me libérer de mon addiction au sucre. J’avais une complète confiance dans l’expertise de ma thérapeute qui, à la base, est aussi psychologue. Laure Morlaes s’est intéressée aux causes de cette addiction, puis a créé un espace de relaxation qui m’a permis une prise de conscience émotionnelle. Le travail s’est fait véritablement sur le fond du problème. Je n’ai plus ma boulimie de sucre mais je sais que renouveler une petite séance ne sera pas du luxe.

Mon second soin a été un soin asiatique visant à libérer les charges émotionnelles de mon ventre qui m’a soulagé des troubles digestifs dus à une alimentation anarchique. Ce soin, CHI NEI TSANG, a une durée de 50 minutes. Surprenant… mais très efficace. Puis s’est enchaînée une séance d’ostéo-aquatique ! Un cadeau pour le corps et l’esprit. 45 minutes de lévitation et de relaxation assurées dans un milieu aquatique d’eau de mer chauffée. L’expertise de Jimmy n’est pas anodine. Un soin visage anti-âge s’imposait pour peaufiner mon séjour. Le soin 3 Dimensions Rides est stupéfiant de résultats immédiats et qui perdurent environ 4 jours. Tout le protocole est directement inspiré de la médecine esthétique avec les produits haute performance de By Vie Collection.J’ai pu constater que mes rides frontales, dont je suis largement pourvue, ont été atténuées, que mon ovale est mieux dessiné et plus joliment lifté. C’est un soin qui demande à être assidûment réitéré.

Etant une adepte depuis toujours de la Médecine Traditionnelle Chinoise et de la Médecine Ayurvédique, j’ai souhaité tout naturellement une séance de naturothérapie, d’autant plus que j’avais vraiment besoin d’aide : ma façon de m’alimenter est un vrai désordre. J’avais besoin d’être conseillée, guidée. Ce que j’ai aimé dans la démarche de Félicidad Teixeira, c’est sa recherche à établir mes capacités d’auto-guérison via l’évaluation de mon niveau de vitalité, l’estimation de ma surcharge. Un examen d’iridologie a complété cette investigation. Le tout, lui a permis de m’orienter vers des recommandations d’hygiène vitale. L’ampleur de ce changement est assez dure, heureusement qu’il est soutenu par une formule à base de plantes. Le processus de guérison est en marche. Mon but est de conserver ma santé sur le long terme.

L’Atlanthal a su réunir des techniques majeures, fondamentales comme l’hypnose, le Chi Nei Tsang, l’Osthéo-Aqua ou la naturopathie pour créer des protocoles spécifiques à chacune de nous. De vrais moments uniques, rien que pour nous.

Et par-dessus tout, l’Atlanthal a su répondre à chacun de nos besoins, tout en nous réunissant pour 4 jours privilégiés qui sont de très jolis souvenirs en famille.

Bravo encore à toute l’équipe !

www.atlanthal.com