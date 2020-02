Une maman de 2 charmants bambins a eu l’idée géniale de créer une lampe qui peut se balader partout sans éblouir nos chères têtes-blondes.

Applique, liseuse, torche ou veilleuse, elle est le compagnon idéal des enfants pour créer leurs propres histoires, jouer ou se rassurer la nuit…

La lampe Passe-Partout a été conçue à 100% pour les enfants, aussi pratique que douce et jolie, elle les rassure comme un doudou pour les rituels du soir ou les réveils nocturnes … fini de rappeler papa ou maman le soir ou de les réveiller la nuit pour aller faire pipi !

Ma fille l’adore, très simple d’utilisation elle l’allume et l’éteint seule en tournant le manche (cela dit cette lampe intelligente s’éteint seule si par exemple notre bout’chou s’endort sur son livre préféré). Mais elle n’est pas la seule à l’utiliser, car je m’en sers lors du rituel du coucher, lumières éteintes pour lui lire sa dernière histoire.

Nous avons choisi, parmi des motifs plus jolis les uns que les autres, la lampe lapin fille, son design est vraiment craquant, et son manche en hêtre est tout doux.

A coup sûr Passe Partout va nous accompagner longtemps.

De plus, la marque offre la possibilité de personnaliser les modèles en gravant les prénoms ou dates de naissances sur le manche en bois.Elle est sans fil et rechargeable.

Petit supplément d’âme, les modèles sont fabriqués en France de manière éco-responsable avec des partenaires locaux soucieux de qualité et de respect de l’environnement, ils sont assemblés dans un atelier solidaire.

Disponible pour 69€, personnalisation 5€.

www.polochon-cie.fr