Z&MA, la marque bio pour les ados, ce sont deux mamans parisiennes qui ne trouvaient pas de produits de soin et de beauté bio pour leurs ados qui ont décidé de lancer leur propre marque destinée à cette génération, sensible à l’environnement et attentive aux soins de la peau et du corps. Passionnées et déterminées, elles ont suivi une formation de dermo-cosmétique naturelle afin de connaître les ingrédients qui permettent des formules efficaces et qui ne font pas appel à la pétrochimie. Après plusieurs mois de recherches, elles ont sélectionné un laboratoire près de Toulouse, partageant leurs valeurs et prêt à les accompagner dans leur projet. Observant que les produits biologiques étaient souvent associés à une image terne et morose, les deux amies ont créé une jolie marque avec des codes et des valeurs adaptés à leur cible. Deux logos illustrent la nouvelle marque et le blason, signe caractéristique que l’on retrouve sur chaque produit, est l’élément qui reprend l’idée de gang et de communauté.

La Crème(18 €) pour prendre soin de la peau des ados tous les matins. Enrichie en Aloe Vera, Huile de tournesol et Acide Hyaluronique, elle est dotée d’un fort pouvoir hydratant et adoucissant. Mais elle ne s’arrête pas là… Grâce à de la Vitamine E d’origine naturelle, des extraits de Luzerne et d’Artichaut, elle protège aussi des agressions extérieures et atténue signes de fatigue et rougeurs.

De jour comme de soir, l’Eau Micellaire (11 €) est une des étapes clé de toute routine beauté qui se respecte. Grâce à sa formule dotée de Glycérine naturelle, émolliente et lissante, elle a la vertu de nettoyer, de purifier et d’adoucir la peau. D’une efficacité optimale, elle peut même remplacer le démaquillant. Les mascaras ou les rouges à lèvres les plus persistants ne lui résisteront pas.

Très discrète, la BB Crème (20 €) met le teint en valeur avec un naturel déconcertant. Plus besoin de fond de teint ni de crème hydratante ! Enrichie en Huile de Tournesol, de Jojoba, et en Acide Hyaluronique, elle est aussi hydratante qu’une Crème de jour. Grâce à ses pigments d’origine naturelle, elle unifie le teint et sublime le visage.

Le Sérum (22 €) règle tous les petits tracas des peaux indisciplinées. Grâce à ses 6 actifs naturels anti-inflammatoires, anti-oxydants et anti-bactériens, il est le meilleur allié des ados qui rêvent d’un visage lisse et net. Aucune imperfection ne lui résiste, de la plus anecdotique à la plus rebelle ! En seulement quelques jours, la peau respire à nouveau et retrouve tout son éclat naturel.

Z&MA offre à la génération Z de quoi chouchouter sa peau avec des soins et du maquillage naturels, certifiés bio, efficaces et agréables. Plus qu’une simple marque, c’est un gang engagé dont la devise résume toute la philosophie : No Petrol, just Beauty!

www.z-et-ma.com