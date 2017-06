Vanity for baby #1

Comme vous le savez je suis enceinte d’une petite fille. Je commence à regarder les produits qui vont composer son vanity. Et là, c’est le casse-tête chinois pour une néophyte comme moi ! Heureusement les marques m’envoient régulièrement des produits et je découvre petit à petit les indispensables qui vont entrer dans son quotidien.

Tout d’abord, gros coup de cœur pour les lingettes Water Wipes. Cette marque américaine a créé les lingettes les plus pures au monde ! Composées de 99,9 % et de 0,1% d’extrait de fruit, elles ne contiennent aucun actif chimique). Idéales donc ! (En pharmacies et para, 3,99 € les 60 lingettes).

Ensuite chez Biolane le sérum physiologique (2,50 € les 15 unidoses de 5 ml), mais franchement toute la gamme est top ! Ce laboratoire Français est spécialisé depuis 40 ans dans les soins bébé et nourrisson. Vendu en GMS et magasins de proximité, il pratique des prix tous doux. Un vrai bon point donc qui s’ajoute à des formules douces et naturelles à 99 % pour la plus part.

Pour hydrater sa peau délicate, sans utiliser d’huile (je déteste cette texture) les labo SVR proposent un soins relipidant, non gras qui pénètre rapidement : Topialyse. Sans fragrance, sans paraben et sans silicone, il est destiné à toute la famille, d’ailleurs je le lui pique en attendant qu’elle pointe son petit nez. (Existe en 200 ml et 400 ml, 13,50 € et 18,50 €)

Sans oublier une petite brosse en poils naturels pour ses futurs cheveux d’ange et un sent bon sans alcool (le tout Bonpoint), 20 et 65 €.

Evidemment je vous ferais part de mes autres découvertes baby asap

A vite !