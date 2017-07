Vanity for baby #2

Baby girl is on her way et son vanity s’étoffe. Dans les produits indispensables retenus et dont je ne vais certainement pas me passer :

-le très fameux liniment Oléo-calcaire de Gifrer plébiscité par TOUTES mes copines. 99 % d’ingrédients d’origines naturelle et contient de l’huile d’olive. C’est LE produit qui protège les fesses de l’apparition des rougeurs. A employer après chaque change.

En plus il fait partit d’une très jolie gamme (lingette et lotion anti-moustiques pour les nourrissons dès 3 mois).

-la gamme jaune de Weleda au calendula. Cette gamme hyper complète est reconnue pour ses propriétés apaisantes et adoucissantes. Le calendula forme une enveloppe protectrice et soutien les fonctions naturelles de l’épiderme. Spécialement adapté au bébé elle prend soin de lui en douceur. Perso j’ai choisi la crème pour le change et la crème lavante. NB la marque fait des cours de massages pour bébé que je vais suivre quand ma princesse sera là. Je ne manquerai pas de vous raconter en détail cette très jolie initiative.

-des carrés de change. Car oui je suis un peu écolo et qu’en plus ce genre de lingettes sont beaucoup plus douces que des pad ou coton classique. On est d’accord, il faut les laver au lieu de les jeter, mais rougeurs en moins garanties.

Mention trèèèèèèèèèèèèès bien au kit éco chou Eucalyptus des Tendances d’Emma. Un kit prêt à l’emploi comprenant 10 carrés bébé qui s’utilisent avec votre produit habituel de change, 10 gants de changes s’il y a des selles. Une boite de rangement et un filet de lavage. Soit environ 200 € d’économie par an. Moi j’ai choisi celles à l’eucalyptus elles sont écrues. Il y en a aussi de couleurs (en bambou). Le plus dur choisir entre les matériaux.

-dans la même verve des débarbouillettes de la jolie marque fait main avec amour les Quenottes (que j’adore). Idem c’est écolo, c’est joli (très joli même) et tout doux. Un petit pack de 6 suffit amplement. Cela va être top pour rafraichir ma beauté dans la journée avec un peu d’eau.

-de la marque les Quenottes, un collier de dentition. Ses perles sont en bois naturel et en coton bio. Donc aucun souci si il y a machonnage.

Pour info, la créatrice de la marque fait tous elle-même dans son petit atelier en Provence. Elle propose des accessoires de dentition conçus avec des matières naturelles. Les bébés peuvent soulager leurs gencives grâce aux différentes textures, bois non traité, silicone sans BPA, coton bio.

Je devance vos futurs mails : le petit Kimono est signé Bonpoint.

Happy day les filles !