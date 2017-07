Vanity maternité

Ca y’ est je prépare ma valise pour la maternité. Outre le trousseau de ma beauté et le mien. Voici ce que je vais glisser dans mon vanity :

-Un gel douche Laino qui sent bon la pêche bio (en format 100 ml), formulé à 99 % d’ingrédients naturels (2,90€)

-Pour me rafraichir et apporter des sels minéraux à ma peau, l’eau cellulaire Esthederm (100 ml, 20€)

-Un déo à bille peaux sensibles (Mixa, 3€))

-Un contour des yeux bourré d’acides hyaluronique Ialugen (15 ml, 19€)

-Une huile pour hydrater et surtout tonifier ma peau dès l’accouchement : la célèbre huile Tonic de Clarins (46,95€)

-Mon fidèle hydratant visage Sensifine SVR version fluide (chaleur oblige) pour peau intolérante (40 ml, 13€)

-L’eau micellaire Nuxe petit format (50 ml, 6,99€ )

-Un hydratant corps St Tropez pour continuer à teinter légèrement mon corps comme si j’étais partie au soleil au lieu de rester à Paris, car une maman bronzée c’est plus joli (32,50€)

-Des échantillons de shampoing et après shampoing conservés précieusement pour ce séjour.

-Mon parfum transvasé dans un mini vapo de poche.

Voilà, y’a plus qu’à ….