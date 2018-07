Les must-have été de bébé

L’été approche et les jeunes mamans se posent pas mal de questions sur ce 1er été, dont le sempiternel » que dois-je acheter à bébé ? ».

Je sais ,pas facile, car je me suis fait un tour de sang à l’idée de partir à la mer au mois de mai sans les bons produits (je ferai dailleurs un post particulier pour les solaires).

Tout d’abord, évidemment, une bouée. Ahhhhhh oui mais laquelle ??? Je vais vous éviter des heures sur internet à lire 3 tonnes d’articles et d’aller questionner un prof de natation (vous me remercierez plus tard):

Pour les nourrissons : la Little Swimmer (rouge) à shopper sur Verbaudet (21,99 euros), pour les plus grands des brassards adaptés à leur poids. car oui mesdames on choisit sa bouée en fonction du poids de notre rejeton et non du look de ceux-ci. Les bouées intégrées avec maillots, les cercles etc ne sont pas conseillés par les professionnels de natation.

Ensuite une tente anti UV SPF 50, pourquoi ? Pour protéger mini-me du soleil (en plus de l’indice 5O, des manches longues et du chapeau ) mais surtout du sable qui pourrait se loger dans ses yeux en cas de vent. Bref un petit endroit au top pour faire la sieste. J’ai désespérément cherché et trouvé un modèle qui correspondait à mes critères : joli et pas trop cher …sur …Verbaudet ! (Et oui encore, je sens qu’il va devenir un de mes sites préférés). 24,99 euros

A noter les petits rideaux qui servent de moustiquaire ainsi qu’ une très bonne aération pour éviter l’effet de serre. Attention, s’entrainer avant car autant la déplier est vraiment simple, autant la replier est comment dire … Bref, prendre un coup de main s’impose au risque de devoir repartir avec la tente ouverte.

Last but non least, le SmarTfold de SmarTrike. Késako ? Un tricycle évolutif pour les 6 à 36 mois. Un rêve pour les enfants, dont ma fille de 9 mois qui s’en donne à coeur joie. Elle a l’impression de conduire et cela l’enchante, fini les balades où elle demande les bras.

Le gros plus par rapport aux autres tricycles: une tonne d’accessoires bien pensés, parmi mes préférés : un pare-soleil amovible pour protéger nos amours du soleil, un petit sac pour mettre les jouets et le gouter, une organisateur pour les parents, histoire d’y glisser une bouteille d’eau, le portable et des lingettes.

Comme la tente anti UV, il faut s’entrainer pour le plier rapidement mais une fois que l’on a le coup de main, touti va bene. Perso je l’ai choisi en marine, chic et discret. Attention le SmarTFold n’est pas accepté en avion.

A shopper sur berceaumagique,190 euros.

-Coté maillot, vu ses 9 mois, elle profitera de son jeune âge pour une baignade nue. Pour l’instant je n’ai pas opté pour un tee-shirt anti UV (il parait que Jacadi et Sunuva en font de très jolis), mais pour des blouses manches longues. Peut-être changerais-je d’avis en cour de route …

-des lunettes de soleil : nous avons acheté les izipizi version rose et une amie nous a offert des TAO, absolument craquantes avec leur imprimé liberty.

Voilà, vous savez tout, profitez bien du soleil!