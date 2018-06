Enfance … des souvenirs, mais pas que

Une classification par âge : Enfance Paris part du principe que la peau de l’enfant évolue entre 0 et 12 ans ; les besoins et les rituels de toilettes ne sont donc pas les mêmes. Trois âges distinctifs ont été définis, des formules spécifiques, une couleur et un graphisme sont attribués à chaque catégorie pour le corps et les cheveux :

0-3 ans : Enfance Paris s’assure que la gamme agit aussi bien sur le bien-être de l’enfant que celui des parents, l’expérience est partagée. Les huiles de Cameline et le Karité bio nourrissent et protègent le siège de bébé. Les arômes de Lavande Officinale bio aux vertus apaisantes créent une ambiance idéale pour le bain du soir. 3-8 ans : L’enfant peut prendre soin de son corps et apprendre à se laver seul correctement. Le savon solide lui permet de se responsabiliser sur sa toilette. L’huile essentielle de Romarin bio qui compose le savon est un antibactérien naturel, idéal pour soigner les petits “bobos” et éliminer les bactéries accumulées tout au long de la journée. 8-12 ans : Enfance Paris prend en compte l’évolution des rituels d’hygiène. La douche se prend le matin avec un doux parfum vivifiant de menthe poivrée et de citron. Acquérir tôt les bons réflexes d’un nettoyage de peau quotidien est essentiel pour affronter sereinement l’âge de la puberté. Le savon Enfance Paris s’utilise également adapté, le soir pour un nettoyage en douceur de la peau du visage. Différents formats existent, dont pour le voyage. Encore une super idée, merci Enfance! www.enfance-paris.com