Bonpoint X le Bristol

Bonpoint rencontre le Bristol …. L’idée donne envie, la réalisation encore plus : une carte de soins exclusive et un espace créé sur mesure au spa de l’hôtel Le Bristol Paris pour partager un moment exceptionnel de détente et de bien-être.

Le Bristol Paris et Bonpoint, c’est une recherche constante d’innovation et de création, une certaine idée du luxe Français, inventif, naturel et élégant. Deux belles maisons parisiennes au rayonnement international, renouvelant en permanence leur quête de l’excellence avec cette maitrise propre aux plus grandes marques, et ce charme qui les distingue entre toutes.C’est également un amour commun pour le monde de l’enfance, sa douceur, sa liberté, sa joie de vivre, son inspiration infinie et son authenticité.

Dès le mois de mai, dans des cabines et un nouveau Kids Club spécialement aménagés aux couleurs de Bonpoint, les enfants viendront avec leurs parents profiter d’un moment de douceur absolue pensé pour eux. Au menu, des concentrés de tendresse pour les peaux les plus sensibles, inspirés par les produits hypoallergéniques, protecteurs et naturels de la gamme Bonpoint. Les crèmes fluides à la fleur de coton, les huiles ou les sérums naturels aux parfums délicats de fleur d’oranger ont inspiré en collaboration étroite avec Bonpoint, des protocoles de soins exclusifs conçus spécialement pour le bien-être des petits et des plus grands.

Parmi les soins proposés, notre préféré :

Escale Magique : un soinoin du visage, massage du corps 50 minutes et goûter enchanté ( prévoir un vrai budget car 220€ par personne ).

Le Soin corps Douceur combiné au Soin visage Douceur pour une évasion et un bien-être total en tête-à-tête avec votre enfant. Une parenthèse délicieuse qui se poursuit autour d’un goûter créé par le Chef Pâtissier Julien Alvarez et servi dans le lieu préféré des enfants : le Kids Club Le Bristol Paris x Bonpoint. Apaisement et gourmandise sont les maîtres mots de ce moment de partage dont vous seuls garderez le doux souvenir.

Spa Le Bristol

12 rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008

Ouvert tous les jours

De 9h00 à 21h00, + 33 (0)1 53 43 41 67