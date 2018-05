Chaque fois que je sors de chez le coiffeur c’est la même chose : je ne suis pas emballée par la couleur et rarement par la coupe. Disons le franchement, je suis la cliente chiante typique. Je veux tout et ne suis jamais contente … Sauf pour les soins et autres papouilles dont je vous ai déjà parlé, bien évidemment.

Mais dernièrement je suis allée chez Lucia Iraci. Un peu par hasard, et surtout totalement perdue face au désastre de ma tignasse : après avoir accouché je me suis déplumée et fais collections de cheveux blancs en racine.

Rendez-vous pris avec David, je lui explique mon désarroi. Que faire ? Une couleur ? Un balayage ? Mon seul brief : cacher ces cheveux blancs, que ce soit naturel et garder mon look , car en revanche hors de question que je change de couleur . Je ne souhaite être ni plus foncée, ni plus claire.

Pour lui rien n’est plus simple: un balayage mais posé différemment et des nuances moins dorées pour casser ce coté jaunâtre pris après un séjour au soleil d’hiver.

Coté coupe: on rafraichit, on restructure sans rien changer vraiment mais pour plus de volume mieux placé.

2h après, je suis conquise par le travail réalisé. Mes cheveux blancs sont noyés dans la masse, comme par magie. Mes cheveux ont été boosters par une belle coupe. Et moi je suis RA-VIE !

Notez également qu’enfin chez Lucia Iraci, la musique est douce, la lumière non agressive, bref on s’y détend. Un plus, quand on sait que la tendance est à des salons où l’on se croirait en boite ….

Coté prix: à mon sens le juste prix pour une prestation de vraie qualité, mais je vous en laisse juge. Allez faire un tour sur le site, qui très bien fait permet de prendre ses rdv en ligne.

Balayage pluie et lumière : à partir de 100 euros

www.salonluciairaci.com