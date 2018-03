Au moment où je vous écris ces lignes je suis allongée sur une plage paradisiaque sous un parasol enduite de crème solaire, Sisley pour le visage et Esthederm pour le corps, histoire d’éviter les rides tout en me protégeant du soleil.

Mais ce n’est pas de cela que j’avais envie de partager avec vous, mais plutôt la découverte d’une marque anglaise : Abhana.

Découverte réalisée dans la sublimissime chambre de l’hôtel refait à neuf, j’ai nommé le mythique Saint Géran.

Vous commencez à me connaître, vous vous en doutez j’avais évidemment rempli mon vanity de produits à tester mais pour l’instant, ils attendront, car je suis aussi bien séduite par la fragrance, les textures que par les packagings de cette marque. Même sur cheveux secs le shampoing et l’après shampoings sont exceptionnels.

La crème pour le corps est fondante et ne colle pas malgré les 33 degrés environnant.Pour compléter la gamme une huile de bain, un savon ( doux doux doux ), des sels, un gel de bain et un parfum de maison . Le tout, vraiment jolis et d’une qualité irréprochable, même pour ma peau sensible qui ne supporte pas grand chose .

La question qui subsiste : comment les retrouver en France puisque la marque ne livre pas encore cette destination et qu’aucun distributeur ne la distribue . À bon entendeur …..

www.abhana.co.uk