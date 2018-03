Hello body …. coco cream !

Coincée sous 2 pulls et le plaid sur les jambes, j’hiberne. Comme souvent quand le temps est gris (et cette année particulièrement pluvieux), je me cache, je prends des bains et j’allume des bougies, je me brainwash et binge watch. Bref, je hygge à fond.

Côté beauté, je protège mon visage avec l’Ultra Facial Cream de Kielhl’s que j’aime beaucoup depuis 2 saisons.

Côté corps, je fonds devant la Coco Cream Body Butter d’Hello Body, une marque venue de Berlin, vendue comme « saine, naturelle et composée d’ingrédients bio » (sans en avoir le label). Bien épaisse (on serait plus sur une texture mascarpone que crème fraiche), elle fond sur la peau (pas comme une huile qui vous empêcherait de vous habiller ou un beurre de karité difficile à appliquer en hiver). Deuxième miracle (ou peut-être que c’est juste ce qu’on attend d’elle), la peau est délicatement satinée sans coller.

Et maintenant le parfum coco (et c’est là que cela devient intéressant). Sucré, gourmand, mon fils s’est d’abord réjoui à l’idée d’un goûter en pleine cuisson, prêt à être englouti. Quant à moi, j’ai chaque fois l’impression de m’envelopper d’un pull en cachemire douillet. Et puis enfin, il a déclenché chez mon amoureux des élans de dévoreur goulu… !

Mais revenons à des sujets plus sérieux. Parmi les ingrédients principaux qui garantissent une super hydratation de la peau, on trouve du :

Beurre de karité

Beurre de cacao

Beurre de cupuaçu

Reste un mystère de taille : pourquoi un produit qui s’appelle « coco cream » ne contient aucune huile ou beurre de coco ? Hum.

Gardons de cette découverte ses qualités nutritives (et relationnelles) incontestables, à un prix que je juge néanmoins élevé : 24,99 € pour 200ml. Mais l’amour a-t-il un prix ?…