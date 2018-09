Peaux sensibles, mes solutions

Ma vie de femme avec un peau extra sensible est à rebondissement. Dès que je souhaite changer de routine beauté, c’est un peu la roulette russe.

Dernièrement ma peau est devenue trèèèèès sensible : rougeurs, petits boutons, inconfort ….

Voici les produits qu’elle a accepté et surtout qui lui ont redonné une apparence normale.

-Pour le démaquillage : Cetaphil, un lait nettoyant qui ne se rince pas. On n’enlève les imputé avec un mouchoir. la peau est douce et confortable après son utilisation.

-En crème de jour: Roséliane de chez Triage. une vraie découverte! les rougeurs diminuent en 1 semaine chrono à raison d’une application matin et soir.

-En sérum : le très connu et merveilleux sérum Intensive Vitamine E des instituts Esthederm. Il lutte contre le stress oxydatif et les hypersensibilité cutanées.

-En cas de grosse détresse cutanée: Cicavit+ de chez SVR. Crème réparatrice apaisante pour réparer les peaux abimées, imitées : écorchures, rougeurs, coups de soleil. Sans fini gras, elle est idéale pour le visage.

A noter également le duo nuit-jour d’Anne-Marie Borlind : ZZZ sensitive. parfaite mais en saison froide car assez grasse.