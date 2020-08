Gros coup de coeur de la saison, les T shirts anti-UV Happy Duck plaisent à toute la famille.

Tout d’abord moi, la maman, car ils sont très jolis et sont dispos dans toutes les tailles (du 18 mois au 10 ans). Juste top lorsque l’on sait que la plus-part ne les proposent uniquement jusqu’au 3 ans. De plus j’adore leur style un peu rétro pour les filles et leur col mao pour les garçons. Ils se déclinent en une multitude de couleurs à un prix raisonnable (26 euros).

Ensuite les enfants, ils aiment les couleurs gaies des collections Happy Duck, le fait que ces T shirt Uv s’enfilent facilement grâce au boutonnage qui laisse passer la tête « sans décoiffer ». Ils adorent qu’ils y ai des modèles filles et des modèles pour les garçons. Il apprécient vraiment beaucoup qu’ils sèchent vite, et cerise sur le gâteau le matériau utilisé est « agréable à porter » dixit une enfant de 3 ans. Parmi la pléiade de T shirt anti Uv que nous avons, c’est ceux qu’ils préfèrent et de loin.

A j’allais oublier: Happy Duck est une entreprise familiale française dont les produits sont Certi ésOeko-tex® Standard 100 (sans substance nocive pour la peau), les tissus sont confectionnés en France et en Italie et ont été rigoureusement sélectionnées pour leurs qualités techniques offrant un effet seconde peau et respirant.

En bref, on vous avait prévenu, on adore!

www.happyduck.com