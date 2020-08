Le hasard des rencontres lors du dé-confinement m’a permis de rencontrer sur la plage Lorena Vergani accompagnée de sa famille. Nos enfants ont tout de suite sympathisé pour finalement devenir amis. Cette jolie jeune femme d’origines Allemande et Argentine organise des « événements-expériences » pour l’univers du luxe (Valentino, Fendi, Loewe, Christofle, Repossi, Piaget, …). Elle contribue également au Vogue Mexique et vient de signer une collaboration pour la création d’une ligne de bijoux avec Sibylle Von Munster.

1- Comment organises-tu tes journées ?

J’ai la chance de pouvoir travailler de chez moi et mes rendez-vous étant beaucoup à l’extérieur, je gagne du temps en me déplaçant majoritairement à vélo électrique. Malgré un emploi du temps très chargé, mes enfants restent ma priorité aussi, le matin j’accompagne mon fils Lazslo à l’école puis j’enchaîne les rendez-vous dans Paris. Ensuite je déjeune avec lui et c’est à nouveau reparti pour une myriade de meetings. Pratiquement chaque soir mon mari et moi associons plaisir et business lors de vernissages, diners… ; la vie parisienne que j’affectionne tant !

2-Peux-tu nous dévoiler ta collaboration avec Sibylle Von Munster ?

J’aime les bijoux pour l’éclat qu’ils apportent. J’ai souhaité une collection inspirée par ma fille Noor, dont le prénom signifie lumière. C’est une ligne courte constituée d’or rose allié à des diamants. C’est simple et élégant. Ils se portent facilement tout en rehaussant délicatement la beauté de chaque femme.

3-Lors de tes voyages qu’emportes-tu dans ton vanity-case?

Voyageant beaucoup, j’aime avoir quelques indispensables qui me suivent partout. Tout d’abord le Défatigant Yeux en stick de chez Sisley, il est idéal pour masquer un jetlag ou une nuit un peu brève. Ma fille Noor se réveille très très tôt, alors j’en use et abuse.

Vient ensuite la Crème Protection Urbaine Holidermie. Cette crème ultra-sensorielle préserve l’épiderme de la déshydratation et le protège des stress oxydatifs. Après son application j’utilise le rouleau quartz rose de la même marque. Il détend les muscles, raffermit la peau, lisse les marques du temps et corrige les rides d’expression. Une panacée !

J’aime beaucoup également le sérum hyaluronique du Dr Barbara Sturm et le Nourishing oil cleanser de Tata Harper. Ce nettoyant doux purifie les pores tout en nourrissant la peau pour la révéler.

Coté maquillage, je jongle entre le rouge à lèvres créé tout spécialement pour moi par La Bouche Rouge et Adrienne de chez Chanel.

4-Quel est ton produit fétiche ? Et pour tes enfants ?

Sans aucun doute le fond de teint Luminescence de Giorgio Armani, il éclaire mon visage et lui donne une bonne mine immédiate.

Pour mes enfants, j’affectionne la gamme Minois, le talc Santa Maria Novella et évidemment l’eau Bonpoint.

5-Si tu avais une adresse à nous faire découvrir, quelle serait-elle ?

David Mallet, mon coiffeur. Je peux t’assurer que pendant le confinement il m’a beaucoup manqué tant au niveau de la coupe que de la couleur. Et bien évidemment, la galerie de mon mari Emmanuel Perrotin, pour sa programmation éclectique surprenante et chic mais également l’espace en lui-même qui est sublime.

Et un compte Insta ? Le compte @cabanamagazine source inépuisable d’inspirations déco et leurs reportages d’intérieurs que j’adore.

En terme de beauté, j’aime beaucoup le compte de @mathildelacombe fondatrice de « Aime Skincare ». Mathilde a une belle personnalité, fraîche, pleine de douceur qui aborde des sujets beauté, mais pas que, de façon honnête. Ses produits sont simples et efficaces.

6-Qu’est-ce qu’une femme belle ?

C’est un peu cliché mais pour moi une femme belle est surtout belle à l’intérieur. Les femmes que je trouve les plus solaires sont celles qui sont bienveillantes et honnêtes. Autre point commun, elles ne mangent pas de sucre (rires) !

Crédit photo: Oleg Covian