Nos peaux diaphanes voire verdâtres sortent de l’hiver alors on veut de l’éclat, de l’éclat, de l’éclat ! Voici la thématique de ce printemps. Et pour cela rien de mieux qu’un joli teint. Pour se faire il faut l’unifier sans effet masque et tout en transparence. L’idée ? Corriger sans couvrir. Les produits ? Une crème teintée comme celle de chez Mac (Lightful) ou une base de teint (Moneret). Ensuite on enlumine le regard avec un anticerne (le choisir légèrement plus clair que sa carnation pour apporter de la fraicheur au regard). J’aime particulièrement les Sisley car ils fondent sur la peau, corrige les signes du temps et sont insoupçonnables. Effet nude garanti !

Puis on appose un blush corail pour faire apparaitre la bonne humeur sur ses pommettes. Vient ensuite la touche finale : un rouge à lèvre rouge !

!