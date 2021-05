Les vernis Kure Bazaar tous doux pour nos ongles et la planète nous font voyager. Entre Paris chic, les sublimes Pouilles et la force volcanique de l’île de Java, la nouvelle collection Kure Bazaar joue les nuances naturelles : Bois,Terre, et Feu.

Magnifico : Un brun boisé, chaud, chocolaté traversé par une ombre rouge !

Puglia : La Terre riche et fertile des Pouilles, mi-ocre, mi-orangée doucement brunie par le soleil !

Java : Les contours du mont Bromo se dessinent dans des nuées orangées et rouge vif comme un embrasement, la couleur volcanique de l’été !

A porter aux beaux jours, en duo Mains Pieds, chics et puissants !

Si vous avez besoin d’une manucure ou pédicure la marque à lancé 2 rituels spécifiques. Inspiré de ceux du Brésil on glisse ses pieds ou mains dans des gants ou chaussons en plastique contenant une crème Kure Bazar à base d’extraits naturels d’orge biologique (aloi et avocat). On attend 15 mn et ensuite on utilise les ustensiles fournis pour parfaire sa mise en beauté. Résultat impeccable! Si comme moi vous avez les pieds secs je recommande de pratiquer ce rituels 2 fois de suite à 3 jours d’intervalle. Puis 2 fois par mois.(6 euros le kit).

