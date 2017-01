Black&White, la compagnie de Provence

J’ai toujours été addicte des savons liquides de la compagnie de Provence, non seulement ils sentent merveilleusement bons, laissent les mains douces mais leurs packaging sont canons, qui se marient merveilleusement bien avec nos intérieurs !

Dans l’univers de la déco, l’association du Noir & du Blanc est une institution, un classique, un fondamental inébranlable et immuable. La compagnie de Provence les marie dans une infusion de thé parfumé, pour le meilleur et pour l’éternité. Cette gamme en verre laqué utilise la force du contraste pour créer un univers graphique et olfactif. Le parfum thé noir dévoile douceur et gourmandise avec ses notes subtiles de fruits rouges alors que la fragrance thé blanc est dynamisante par le peps du citron et la fraîcheur de ses notes fleurs blanches.

Le savon liquide de Marseille : Sans colorant, ni graisse animale, ce savon liquide est saponifié à l’ancienne en chaudron à partir d’huiles végétales. Naturellement glycériné, il nettoie la peau en douceur.

La crème mains :Enrichie en beurre de karité, huile d’olive et vitamine E, cette crème prend soin de vos mains. Fine et légère, sa texture non grasse est rapidement absorbée. Elle laisse la peau douce et délicatement parfumée.

18 € les 500 ml chaque

(Cette gamme se décline également en 2 bougies pour la maison,)

www.compagniedeprovence.com