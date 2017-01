Le kit maternité Clarins

Alerte coup de cœur pour le kit future et jeune maman Clarins.

Dans un très joli pochon se trouve un cahier remplis de conseils judicieux (massages, alimentation, exercices de gym, beauté, maquillage…) et les produits phares de la marque adaptés à la grossesse et à la maternité. Un vrai plus quand on connait la galère de ce que l’on a le droit ou pas d’appliquer à ce joli moment de vie.

-Un soin complet Spécial Vergeture : une crème à la texture onctueuse et confortable qui renforce l’élasticité de la peau, prévient la formation des vergetures et favorise la réduction de celles naissantes.

-La fameuse huile Tonic (à utiliser à partir du 2nd trimestre selon la marque) : elle raffermit et tonifie les tissus. Prévient le relâchement cutané et améliore l’élasticité de la peau. En plus elle satine divinement la peau et prévient la déshydratation.

-En format mini size (15 ml) : l’eau dynamisante, qui redonne un petit coup de fraicheur et le baume beauté éclair qui fait des miracles sur les teints les plus fatigués.

A s’offrir ou se faire offrir !

83 €