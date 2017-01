Grossesse et peau de croco

Dès le 1er trimestre, la peau de la femme enceinte se transforme en celle d’un crocodile. La faute aux hormones. Pour y remédier voici quelques petites astuces et produits que la rédac vous recommande.

Tout d’abord les bases : à la poubelle les savons hyper alcalins, privilégiez les gels douches sans savons (Klorane , Mixa, Caudalie …). Ensuite, avant votre produit anti-vergetures, badigeonnez-vous de crème ultra hydratante.

Voici le bon shopping adapté à toutes les bourses :

-la crème réparatrice Sisley (200 ml, 116 €) : Immédiatement les sensations d’inconfort s’apaisent, la peau est plus souple et instantanément désaltérée, durablement hydratée. Jour après jour elle est plus résistante. J’adore sa texture enveloppante qui fusionne avec la peau. Un vrai moment de plaisir qui encourage à ne pas faire l’impasse sur ce moment.

-le lait crème nourrissant Nivéa (250 ml, 4€) : Une formule riche, très onctueuse formulée à base d’huile d’amande douce nourrit la peau sans la graisser. A ce prix là, impossible de ne pas l’adopter ! Un super basique qui fait l’unanimité de toute la famille !

-le baume Topialyse de SVR (200 ml, 14 €) : Absolument génial quand rien d’autres n’a fonctionné, qu’à force de vous gratter vous avez comme un exéma sur les jambes. En 3 jours c’est réglé, la peau est comme neuve, toute douce, elle ne grattouille plus. La peau est apaisée et nourrie.

Faites votre choix !