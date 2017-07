Stanley & Joy Urzica, fondateurs de Pop Your Beauty

J’avais très envie de vous faire découvrir mon dernier coup de cœur, cette fois ci, il ne tourne pas autour d’un produit mais de 2 personnes personnalités à la tête bien remplie de super idées : Joy et Stanley Urzica sont les fondateurs de Pop Your Beauty. Pop Your Beauty, est, pour notre plus grande joie, le premier festival de la beauté et du bien-être qui aura lieu au Carrousel du Louvre les 28 et 29 octobre prochain.

Pop Your Beauty, est un festival beauté destiné au grand public, comment en avez-vous eu l’idée ?JOY : Il y a trois ans, j’ai créé The Moss Magazine, un magazine en ligne mode, beauté et lifestyle. Pour le lancer j’avais commencé par organiser des « beauty party », où mes lectrices et des blogueuses venaient se faire chouchouter autour d’ateliers beauté. Face au succès rencontré par ces « beauty party », nous les avons multipliées et au bout de trois ans, nous avons voulu Stanley et moi créer une « beauty party » à plus grande échelle !

STANLEY : Pour cela, nous avions besoin des compétences d’un expert en événementiel grand public. C’est pourquoi, nous avons pris contact avec Marc, organisateur de salons depuis plus de vingt ans. Une fois l’idée soumise et qu’il a par ailleurs trouvée novatrice et ingénieuse, il a décidé de se joindre à nous pour nous accompagner dans cette belle aventure !

Alors, qu’est-ce que le festival propose aux visiteurs ?

JOY : Vous pourrez tester la multitude de produits présents sur le festival via des applications (manucures, maquillages, coiffures, soins du visage), participer à des conférences données par des experts du secteur sur des thématiques très variées comme l’anti-âge, l’acné ainsi que beaucoup d’autres. Vous pourrez également assister à des workshops, des ateliers Do It Yourself, des cours collectifs de yoga ou de méditation et découvrir des nouvelles marques de cosmétiques ainsi que des applications online. Bref, vous pourrez vraiment vivre une expérience inoubliable autour de la beauté et du bien-être.

À qui s’adresse ce festival ?

STANLEY : À tout le monde (rire). Aux femmes bien sûr, mais aussi aux hommes et aux enfants, que ce soit des « beauty addicts » ou des personnes moins initiées.

Vous avez créé un espace kids friendly, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c’est exactement ?

JOY : Nous avons créé l’espace « Kids Friendly » en pensant aux mamans et aux papas qui n’ont pas forcément le temps de se faire chouchouter. Ils pourront laisser leurs bouts de chou âgés de 4 à 12 ans dans notre espace sécurisé. Nous prendrons soin d’eux en leur proposant des activités, notamment des cours de yoga ainsi que des ateliers beauté ludiques.

Lors de vos voyages qu’emportez-vous dans votre Vanitycase ?

JOY : J’ai toujours à porter de main un baume à lèvre, le sugar de Fresh. J’aime beaucoup la teinte rosé en été. J’emporte également ma crème de jour, la crème pour le visage Laponie de Polaar et le lait pour le corps Korres parfum vignes de Santorin que j’ai testé il y a peu et que j’adore ! Sans oublier l’huile démaquillante Akane à base de pommes. Elle est non abrasive et elle démaquille parfaitement. Le soin lissant Boréade des laboratoires Noviderm, qu’on trouve en parapharmacie, à la fois anti-acné et anti-rides, le duo gagnant.

Mon dernier produit chouchou ? L’après-shampoing Khiels à l’huile d’avocat et huile d’olive.

Si vous aviez une adresse dans le monde à nous faire découvrir, quelle serait-elle ?

EN CŒUR : le spa du Quintessence Hôtel à Mont Tremblant au Canada ! On est fan !

Comment peut-on réserver sa place sur Pop Your Beauty ?

STANLEY : Tout simplement en cliquant sur ce lien – https://www.weezevent.com/pop-your-beauty-2017.

Pass 1 jour – 10€ / Pass 2 jours – 18€