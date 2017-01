Cet hiver mon vanity make-up a de jolies nouveautés qui me font belle, belle, belle.

Dans le désordre :

Le air Blush Marc jacobs (504, kink and kisses) : je raffole de ce blush qui offre deux couleurs , l’une légèrement irisée et l’autre matte pour apporter un max d’éclat. Un effet abricoté bonne mine qui réveil mon teint chaque matin. Coté tenue : un grand ouiiiii !

Everlasting liquid lipstick de KatVonD (lolita) : la marque sera dispo en France et en exclu chez Sephora à partir du 28 janvier 2017. J’ai testé la couleur phare Lolita et vous savez quoi : je ne peux plus m’en passer : un rosé-beige qui met en valeur mes lèvres sans trop les colorer. Attention cette teinte est souvent en rupture, alors si vous la trouvez, foncez !

Fond de teint Double wear Estée Lauder : Un fond de teint liquide dont l’embout est un cushion, ce qui permet les retouches express dans la journée ni vue ni connue. Si vous aimez les effets secondes peau, il est fait pour vous !

Le vernis Dolce de Kure Bazaar : un faux nude, un rose tout doux qui me remonte le moral en plein hiver.

Audacious Mascara de Nars : pas une nouveauté mais un mascara qui permet de multiplier les couches sans paquet et qui sépare, allonge et amplifie les cils. Le rêve en somme ! Seul truc, il n’existe qu’en noir et j’avoue aimer porter aussi du marron le week-end.