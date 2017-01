Kat von D chez Sephora !!!! vous ne rêvez pas ! La célèbre marque américaine débarque enfin en France pour notre plus grand plaisir dès le 28 janvier prochain en magasin et dès le 18 janvier en avant-première sur sephora.fr et au Sephora Champs-Elysées .

D’une artiste célèbre, musicienne et tatoueuse, à un phénomène de beauté mondial, Kat a créé une marque iconique proposant une collection de maquillage avec des produits longue tenue aux pigments intenses ou une couvrance totale.

Kat Von D Beauty est une marque audacieuse qui brise les codes, mettant en avant une collection complète de maquillage : pour les yeux, le teint et les lèvres. Des packagings uniques dessinés par Kat rendent cette collection originale et authentique.

Elle célèbre la personnalité de chaque individu et l’expression de soi. Véritable culte au niveau mondial, Kat Von D Beauty se démarque également par son dynamisme sur les réseaux sociaux qui réunissent et animent l’une des communautés beauté les plus connectées et créatives.

Son crédo maquillage ? Des pigments intenses, des couleurs de folies, des produits vegan non testés sur les animaux et un max de references pour se créer des looks du plus sage au plus gothique.

J’ai testé :

-le best seller de la marque le everlasting liquid lipstick teinte LOLITA. Une tenue vraiment extrême +++ et des agents hydratants. Il glisse parfaitement pour un fini mat -19,95 € (26 teintes)

-la palette shade and liht eye countour (45€). Un parfait mélange de tons neutres et froids, qui contient des teintes de contouring et de définitions d’highliting. Amatrice s’abstenir !

-le ink liner(19,95€, 10 teintes): une merveille ! Un tracé incroyable qui permet de faire exactement ce que l’on veut, même les traits les plus fins. Waterproof et longue tenue on ne s’en passe plus.

www.katvondbeauty.com

@katvondbeauty