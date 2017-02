Barepro Bare Minerals, mon fond de teint idéal

On connait toutes Bare Minerals, la marque US spécialiste du teint, lancée il y a plus de 10 ans en France.

Leur petite nouveauté, une petite merveille compacte, est formulée avec 90% de vitamines et minéraux. Sa formule légère micro-mailles laisse la peau respirer et est non comédogène.

Sachez-le je ne suis pas très fond de teint, plusieures raisons à cela : cela me provoque souvent des boutons et au bout d’un certain temps ma peaux mixte se met soit à briller, soit au contraire elle tiraille. Donc à 99 % du temps sauf big occasion, je vais peau nue.

Depuis ma découverte coup de cœur, le BarePro est entré dans ma make-up routine : un fini mat professionnel sans effet masque, 0 boutons à l’horizon car ma peau respire et mes pores ne sont pas bouchées. Par-dessus tout c’est une journée de 12h sans une retouche (aucun tiraillement, pas de boule disco en vue). De plus, pas besoin de posséder une artillerie de fonds de teint. Celui-ci est réellement sur mesure :

Pour un effet peau nude, j’utilise un gros pinceau (genre celui pour la terracotta) et je balaie le visage comme si c’était une poudre : résultat mon teint est unifié tout en légèreté.

Pour une couvrance medium, j’utilise un pinceau genre kabuki. Les pores disparaissent comme par enchantement et la texture aérienne permet aux autres de n’y voir que du feu.

Pour une couvrance Instagram sans effet masque (que j’affectionne particulièrement pour le soir allié à un regard charbonneux) j’utilise l’éponge qui l’accompagne (à sec).

Barepro Bare Minerals 34 €

Disponible chez sephora et sur bareminerals.fr

Testé dermatologiquement. Hypoallergénique.

20 teintes disponibles

