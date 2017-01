Une promenade olfactive dans les jardins de l’Histoire de Paris. La Note Parisienne présente une collection qui détermine l’ADN olfactif d’arrondissements. Chaque fragrance est travaillée comme un parfum de peau, de sorte que les notes de têtes, de cœurs et de fonds forment une véritable pyramide olfactive. Elle a la particularité d’évoluer au fur et à mesure du brûlage, au point de toujours surprendre son utilisateur. La cire, quant à elle, minérale, est d’une qualité supérieure de sorte qu’elle se liquéfie de façon homogène lors de la combustion. Ainsi, aucun cratère ne se forme après le durcissement de la cire. Celle-ci est mélangée manuellement au parfum et coulée dans le réceptacle. Les mèches en pur coton adaptées en fonction de la composition, diffèrent à chaque bougie, dans le but de procurer une flamme gracieuse et un temps de brûlage optimal.

De plus, les matières premières toutes d’origine française, permettent d’apposer sur chaque bougie le label made in France.

Ma chouchou : 7 ème arrondissement

Fenêtres ouvertes sur les paisibles jardins de la ville, un espace entonne les odes et louanges d’une verdoyante tranquillité.Roi du silence, sanctuaire de bonté, le marbre, l’art et les vapeurs de tabac abreuvent poumons et esprits d’un peuple à Paris. Fugitive beauté, semaine aux 7 dimanches, Terrasse des 4 saisons, le 7ème arrondissement est ce gris manuscrit aux écritures fidèles et cendrées dans la bibliothèque d’un salon thé.

Notes: Objet de quiétude, Gardénia, Bergamote, Rose, Jasmin, Iris, Fève tonka.

Temps de combustion : 45h, 45 €

www.lanoteparisienne.com et Au bon Marché