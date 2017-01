Peau fatiguée

Je suis épuisée, ma peau est fatiguée et cela se voit malgré tous les cafés de la journée: traits marqués, pores dilatés et avec mes 42 ans ma peaux est moins élastique. Heureusement que je suis journaliste beauté et que mes placards regorgent de produits qui parent à toutes les problématiques.

J’ai donc fait mon marché, testé et retenu :

Le best seller Advanced Night Repair Estée Lauder :une technologie de réparation exclusive qui a fait ses preuves. Chaque nuit la peau est comme réparée, le matin la peau est plus lumineuse. Les rides et ridules sont visiblement réduites. Les dommages liés aux agressions de l’environnement le jour et au manque de sommeil la nuit sont réparés. Un petit bijoux de perfection (81 € les 30 ml, 121 € les 50 ml).

Le sérum Spiruline Esthederm : un sérum contenant une algue bleue, un concentré nutri-énergétique unique, formulé pour les peaux dévitalisées : 10 vitamines, 10 minéraux, 18 acides aminés, oligo-éléments, anti-oxydants et acides gras essentiels. L’effet éclat est immédiat et à force d’une application matin et soir, la peau est plus tonique, plus ferme, plus lisse, visiblement nourrie et revitalisée (79 € les 30 ml).

Le sérum super lift contour Clarins : c’était la première fois que j’utilisais en complément de mon contour des yeux un sérum spécifique. Un duo gagnant ! Ce sérum tonifie, raffermit et régénère la peau du contour des yeux. Sa texture légère « intelligente » à effet lumière et tenseur immédiat apporte fraîcheur et douceur, laisse un fini mat et lumineux et facilite le maquillage. (45 € les 30 ml)

La poudre Daily Microfoliant Dermalogica : une poudre exfoliante quotidienne, qui lisse les ridules, affine le grain de peau, atténue les taches et prévient l’apparition des imperfections tout en boostant l’éclat instantanément ! Un must-have déjà adopté par Sienna Miller, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron… et moi ! Elle m’avait été conseillée par une conseillère de vente Oh my cream, je n’aurais pas dû attendre et suivrait ses conseils religieusement dorénavant ! (70 € les 75 g)

La crème de nuit Chrono active Galénic : cette marque renait de ses cendres avec une nouveauté de taille : la gelée chrono-active ! cette crème de nuit pare aux phénomènes de déshydratation que subit notre peaux et active de l’autre côté le renouvellement cellulaire. Le teint est frais, dégrisé. La peau est lissée et toute douce .sa texture gel offre la sensation d’un masque. Et pour 48 € les 50 ml on ne se prive pas de cette belle de nuit !

Le double tenseur de Sisley : après ma crème de jour habituelle je fini par THE double Tenseur. Un effet lifting immédiat bluffant. L’essayer c’est l’adopter. Oui son prix fait un peu peur, mais croyez moi c’est juste génial. Et puis se sentir bien dans sa peau à partir d’un certain âge cela n’a pas e prix (en l’occurrence 130 € les ml).

Le blemish remedy Bare Minerals : La fatigue peut s’accompagner de petits boutons disgracieux, vite un stick qui camoufle les imperfections et les soigne. En quelques jours la peau est plus nette (26€, existe en 6 teintes).