Réussir ses tresses Directoire version punk

Les silhouettes de l’été prochain d’Andrew GN s’inspirent à la fois des fameuses » Incroyables et Merveilleuses « , ces parisiennes excentriques de la période Directoire et des emblématiques punk des années Thatcher. Le résultat, un vestiaire où les blouses florales se mélangent harmonieusement aux robes en jean déstructurées. En charge de la coiffure, Damien Boissinot, hairstylist pour René Furterer : » Andrew voulait un résultat osé mais élégant « , explique-t-il. D’où l’idée de tresses fines, de part et d’autre de la tête, pour suggérer un crâne rasé puis un méticuleux travail sur les longueurs, pour obtenir une matière voluptueuse et bien brillante. Il nous livre ses astuces pour obtenir le même résultat :

1-Illuminer : Après avoir humidifié les cheveux, tracez deux raies qui démarrent au niveau du milieu du sourcil et rejoignent l’arrière de la tête. De part et d’autre des oreilles, tressez deux nattes à l’horizontal, c’est-à-dire qui partent des tempes

vers l’arrière de la tête. Terminez en vaporisant une bonne dose de Gloss brillance ultime pour avoir un fini vinyle sur les tresses

2- Gonfler : » Il ne faut pas avoir peur de mélanger les matières de coiffants pour texturiser les longueurs au maximum.

Commencez par répartir plusieurs noisettes de mousse amplifiante, séchez au sèche-cheveux pour faire grimper le volume puis rajouter de l’Huile d’été qui va gainer le cheveu tout en lui apportant de la brillance. Au sommet de la tête,

gagner de l’amplitude en peignant les cheveux vers le haut.

3-Fixer : Accrochez ensemble à l’arrière de la tête les quatre tresses, puis ramenez par-dessus la mèche du centre en prenant soin de laisser le volume

précédemment créé. Terminez avec un nuage de spray fixant qui va garder l’effet texturisé des longueurs sans les alourdir. »