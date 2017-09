Un drôle de nom Ioma…. Je suis passée un jour bd St Germain à Paris et me suis arrêtée net devant la vitrine de la boutique-Institut Ioma. Une jolie devanture noire et blanche très high-tech. J’ai poussé la porte et ….

Au centre, un bar à texture, pour découvrir et apprécier les soins culte et les nouveautés.

Sur les côtés, deux Sphères pour réaliser en moins de 20 minutes un check-up beauté : scanner la peau en utilisant des mesures micro et macro pourun diagnostic en profondeur et générer ainsi des recommandations de soins pour la protéger au mieux et retarder les effets du temps. Une réponse unique et sur-mesure pour chaque peau qui prend en compte son passé et son vécu.

En face, règne en majesté, la Ioma Factory, une mini-usine de formulation ultra-perfectionnée, pour concevoir en moins de 5 minutes MA CRÈME, version Jour ou Nuit, un soin personnalisé pouvant aller jusqu’à 171 millions de formules possibles. Un procédé de caméra ultra-moderne permet de voir se fabriquer sous nos yeux ce soin sur-mesure.

J’en suis re-partie avec 2 produits : Une crème de jour sur-mesure (142,90 € les 50 ml) et un concentré contour des yeux jeunesse éclair (54,90€ les 15 ml).

Assez ravie de ces deux produits par les résultats visibles en 28 jours d’application : plus d’hydratation, moins de rougeurs, contour des yeux plus lisse, disons défatigué. J’ai donc décidé de faire un soin d’1h30 en cabine (140 €). Un soin sur-mesure avec des gestes adaptés à ma peau et des produits selectionnés par l’estheticienne en fonction de ses besoins. Après beaucoup de pétrissage, massage, je me regarde dans la glace, j’ai perdu quelques années, gagné en fraicheur. Mon teint est resplendissant. Le soir en rentrant à la maison mon chéri m’a demandé si j’avais dormi tout l’après-midi car j’avais l’air super reposée ;-). Une mine qui a persisté pendant 3 jours.

Happy donc !

77, boulevard Saint-Germain 75006 Paris

Tel : 01 42 25 18 08

www.ioma-paris.com