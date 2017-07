La maison Sisley, un lieu d’exception

Pour la première fois depuis sa création (1976), Sisley ouvre à Paris une Maison de beauté, pour offrir à ses clientes le meilleur des formules et des rituels de soin Sisley. Situé au 5 avenue de Friedland, au cœur du 8ème arrondissement de Paris et à deux pas de la place de l’Étoile et des Champs-Élysées, cet espace de 360 m2 prend place dans un bâtiment classé dont l’architecture Art Déco moderne, chic et raffinée s’accorde parfaitement à l’image de Sisley.

La Maison Sisley a été conçue et imaginée pour refléter l’esprit de la marque et la sensibilité artistique et culturelle de la famille d’Ornano qui a apporté des objets personnels, complétés par les œuvres de créateurs inspirés par la beauté et l’authenticité des lieux. Les soins sont à la mesure du lieu. Une expérience hors du temps, une parenthèse de calme et de détente en ville.

Des produits d’une grande qualité et des protocoles de soins sur-mesure, élaborés pour conjuguer efficacité et plaisir.

Divisée en quatre espaces, La Maison Sisley offre une expérience unique et une plongée au cœur de la beauté. L’institut accueille cinq cabines – dont une cabine double – et propose une carte pour le visage et pour le corps, présentant des soins adaptés à tous les types de peaux, à tous les moments de la vie, dédiés au bien-être et à la beauté. Instants détente, rituels sur mesure, résultats ciblés… Chaque soin Sisley répond à un besoin précis : hydratation, nutrition, anti-âge, réparation, vitalité, relaxation, sérénité, minceur…

Au féminin comme au masculin, les rituels allient performance et plaisir. Chaque protocole a été pensé avec la même exigence que celle mise dans la création des produits. L’efficacité des formules se déploie aujourd’hui dans la gestuelle de soin de Sisley

Ce lieux d’exception renferme un salon, une boutique et un café. Le café, intime et chaleureux, réservé en exclusivité aux clientes de l’institut, a été pensé par Isabelle d’Ornano à la façon d’un « café secret », qui donne sur une petite terrasse pour pouvoir également déjeuner à l’extérieur aux beaux jours. La carte est simple, fraîche et renouvelée chaque jour dans un esprit healthy.

A découvrir absolument !

Maison Sisley : 01 86 21 11 11

5 avenue de Friedland, 75008 Paris

Photo : Fanny Flory