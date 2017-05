THEMAE, mon massage femme enceinte

THÉMAÉ est le nom japonais de la cérémonie de préparation du thé, il symbolise un univers de sensations, de beauté et de plaisir qui prend vie dans un lieu unique à Paris et au cœur d’une ligne de soins vraiment différente, 100% dédiée aux vertus du thé. J’ai eu l’occasion de découvrir ce lieu unique grâce à mon chéri, qui m’a offert plusieurs massages spécial femme enceinte (je vous en parlerai plus tard), et j’ai adoré.

A l’image du thé qui procure un moment de délassement et protège activement la santé de celui qui le boit, THÉMAÉ appréhende le soin selon une double approche originale qui associe une vraie efficacité du soin à un bien-être profond. Soins pour le visage ou pour le corps, THÉMAÉ propose une expérience nouvelle à savourer comme un thé rare venu d’une terre lointaine, au spa ou chez soi…

Au Spa, j’ai testé :

J’ai débuté mon soin par le Bain Séréni’thé Onsen (25 min) : Immergée dans une eau limpide et chaude, le corps se détend et l’esprit s’apaise. Un massage du cuir chevelu et la dégustation d’une Fleur de thé vert infusée complètent ce moment Puis a suivi le.Soin Cocoon spécial femme enceinte – 50 min de bonheur, Doux et enveloppant, ce massage améliore la circulation sanguine et détend les muscles des jambes et du dos afin de soulager les tensions et les inconforts liés à la grossesse. Un moment de plénitude totale. (A partir du 3ème mois jusqu’au terme de la grossesse).

A la maison :

J’avais adoré pendant le soin le baume d’Orient, malheureusement en rupture de stock, j’ai donc opté pour le baume de Printemps Fondant et généreux, enrichi en thé noir aux vertus tonifiantes, il laisse la peau nourrie, douce et belle. Son parfum frais et tonique aux notes de figuier vert sent bon le retour des beaux jours. Attention, le baume se chauffe préalablement dans les mains, pas la peine d’en mettre 3 tonnes.

20 – 22 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris

Tel : +33(0) 1 40 20 48 60

www.themae.fr

Ouvert le dimanche