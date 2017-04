Free Persephone : un lieu de détente Shabby Chic

Au 66 boulevard Raspail à Paris, ce ne sont pas les portes d’un hammam que j’ai poussées mais celles d’un immense espace lumineux, façon shabby chic, fondé par Lauren qui souhaitait recréer une ambiance « girly », « cosy » et « friendly » très américaine au cœur de la capitale : Free Persephone. Autour de grandes tables de bois clair ou enfoncées dans de jolis fauteuils fleuris, vous pourrez bénéficier d’une beauté des mains ou des pieds, ou pousser la porte du fond pour un soin du visage ou un massage.

Si le temps est à la gourmandise, vous pourrez aussi déguster une pâtisserie autour d’un thé fumant ou d’une délicieuse eau fruitée maison.

Ici vous l’aurez saisi : pas de néons au plafond, ni BFM sur l’écran, ni fauteuils de massage, mais un service à la fois simple, chic et chaleureux dans un décor soigné pour prendre le temps de soi, seule ou entre amies.

Et si après vos soins, il vous restait quelques sous dans votre porte-monnaie, vous apprécierez certainement l’espace cadeaux, la sélection de produits de soin de petites marques internationales, les parfums de Free Persephone ou comme moi, les bougies de la marque américaine Kobo (http://www.kobocandles.com/) .

Pour l’heure, et sous les doigts confiants et experts d’une délicate jeune ambassadrice du salon, c’est le soin détoxifiant Jardin de Méditerranée dont j’ai profité. Une association d’huiles, d’aloé véra, de sève de dattes, aux senteurs de néroli, de fleurs d’oranger et de romarin, de la nouvelle marque « Odaïtès » (98% d’origines naturelles). Dans la chaleur de la pièce délicatement éclairée, je me suis pleinement détendue en profitant de chaque instant de massages proposés.

En sortant, mon teint était unifié et ma peau moelleuse comme un bébé, super hydratée.

Magie de cette gamme : les senteurs d’été dégagées ont compensé avec bonheur la grisaille de dehors. A réessayer très vite donc !

Free Perséphone :01 42 22 13 04

Soin Jardin Meditéranée :68 euros les 35 mn

www.freepersephone.com

Et si vous aviez envie de tester les produits de la marque Odaïtès chez vous : www.odaites.com

Eau de soin démaquillante (26 €)