Un coiffeur à domicile avec the Reporthair

Le coiffeur à domicile est synonyme de luxe, réservé à une élite qui en a les moyens. Mais ça c’était avant ! J’ai testé et vraiment super approuvé the Reporthair que ce soit en terme de résultat qu’en terme de prix, tout a fait abordable ! Je vous raconte :

J’avais une soirée trèèèèès importante et vraiment pas le temps d’aller chez le coiffeur, j’ai donc décidé de faire une pierre 2 coups : chercher un service de qualité à un prix équivalent à mon coiffeur habituel + écrire un article.

Après une bonne recherche et surtout différents contacts, je me suis mise en relation avec the Reporthair via leur site internet (très bien fait). Marie l’une des deux fondatrices m’a recontactée par téléphone pour que j’exprime exactement mes desideratas et, rdv pris,envoyé Katia. Ah oui j’allais oublier, il fallait que la coiffeuse qui allait venir chez moi soit une pro des poses de postiches car pour cette soirée j’avais envie d’avoir les cheveux de Barbie, histoire d’épater Ken.

Le jour j, j’étais un peu anxieuse, et puis rapidement j’ai vu que Katia maitrisait parfaitement et que je n’allais pas me retrouver au bout de quelques heures avec les « extensions » qui dégringoles.

Résultat : non seulement le brushing était très exactement ce que je souhaitais mais en plus cela a tenu : la journée et toute la soirée !

Accouchant très bientôt et mon emploi du temps allant très certainement devenir un vraie cauchemar, je vais réitérer histoire de le maitriser un peu mieux. Et cette fois-ci avec une coupe et pourquoi pas des mèches. A suivre donc …

www.thereporthair.fr