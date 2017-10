L’ordonnance cheveux secs

Quand on a les cheveux secs c’est un vrai calvaire, ils sont cassants, ne ressemblent à rien, impossible de les coiffer, de les colorer. Bref …

Pour arranger l’affaire voici mon ordonnance avec mes produits préférés, adaptés à toutes les phases que vous pouvez rencontrer.

Cheveux secs, tendance à la chute ++++ :

Chez Davines : j’aime particulièrement la gamme Energizing . Pour son packaging bien évidemment qui est toujours aussi beau, sa fragrance, mais aussi et surtout car elle rend mes cheveux comme plus forts. A chaque coup de séchoir, j’ai l’impression qu’ils tombent moins également. Ce shampoing s’utilise tous les 2 jours pendant 1 mois en traitement de choc, en traitement de maintien : 2 fois par semaine (17 €, les 250 ml).

Pour le compléter, le gel Energizing ph 5,5, s’applique à la base du cuir chevelu et restimule la micro circulation. Un geste qui peut paraitre un peu bizarre au départ, mais on s’habitue vite. 25 € les 150 ml.

Cheveux en manque d’élasticité et de volume :

David Mallet bien sûr ! Vous n’y aviez pas pensé ? Et bien pour moi cela a été une vraie découverte. Les packagings sobres sont top et surtout les produits sont plus que top.

En premier utiliser le shampoing n°2 : Le volume (35 €), puis appliquer le conditionner n°1 :l’Hydratation (38 €). Un duo de choc qui booste la racine et réhydrate intensément sans alourdir. Le conditionner peut en cas de cheveux très abimés s’appliquer en masque. Petit plus, ils sont disponibles en format voyage dans une jolie trousse.

Pour les cheveux secs, colorés et méchés :

Misez sur Léonor Greyl ! Tout d’abord appliquer la très célèbre huile(36,50 €), laisser poser, shampooinez avec le shampoing mèches sublimes (42 €). Il ravive et prolonge l’éclat de la couleur, réduit la fragilité et redonne une brillance. Terminez par la crème de soin à l’amarante (42 €), pour protéger la couleur, apporter souplesse et hydratation

Si vous hésitez à investir une trousse de mini formats (50 ml et 25 ml pour l’huile – 37,50 €) est disponible.

Un vrai budget, je sais, mais croyez moi sur parole cela fait la différence, car ces soins ne restent pas juste en surface, ils pénètrent au coeur.