Shopping soins cheveux

Sans silicones et sans paraben, voici notre shopping idéal pour des cheveux heureux.

Cheveux colorés :

La gamme Ekos Buriti chez Natura Brazil ( A l’huile de Buriti, riche en bêta-carotène, photoprotecteurnaturel, et riche en vitamine E antioxydante).

Elle redonne de l’éclat à la couleur et protègent les cheveux des rayons UV du soleil. Les cheveux sont 70% plus brillants. On adore que 80,5% des ingrédients sont d’origine végétale , que 39,1% du packaging est fabriqué avec des matériaux recyclés (déjà utilisés) et que 78,2% de ce packaging peut être à nouveau recyclé. 25 € chaque environ.

www.naturabrasil.fr

Cheveux présentant des signes de l’âge :

Masque ultra-régénérant Lazartique (Acide Hyaluronique, Collagène et Kératine).

Ce masque ultra-régénérant est spécialement recommandé aux cheveux matures, rêches et cassants. Il aide à prévenir l’oxydation naturelle des cheveux et les régénère de l’intérieur. Il agît sur les signes de vieillissement capillaire et redonne aux cheveux les éléments nutritifs perdus avec le temps. La chevelure est densifiée, la fibre nourrie et la matière reconstruite. 37 €

www.jflazartigue.fr

Pointes fourchues :

Globalement, près de 3 femmes sur 10 citent les pointes fourchues comme leur principal problème capillaire. Heureusement, obtenir les cheveux de ses rêves est désormais possible grâce Soin capillaire Réparateur des Pointes Fourchues Damage Remedy™ Split End Repair, le dernier-né de la gamme de produits à base de plantes Damage Remedy™. Il permet de réparer instantanément les pointes fourchues, tout en aidant à adoucir et à sceller la fibre capillaire. L’huile de noix nangai, provenant de l’île de Malekula (dans l’archipel du Vanuatu), enrobe la surface de chaque pointe endommagée et aide à éliminer la fourche. Attention,un peu gras quand m^me, il faut donc apprendre à le doser .32€

www.aveda.com