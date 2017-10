Problèmes de sourcils clairsemés ? Je n’aime pas les sourcils redessinés d’une manière « tatouage ». D’abord si c’est raté …..trop tard, c’est permanent ! Ensuite, le résultat ne fait pas naturel, surtout si vous avez des sourcils clairsemés ( ce qui est mon cas) car le coloris n’est que très rarement en adéquation avec votre carnation et celui des sourcils existants. Et pour les crayons, je n’ai pas la main sufisament sûre pour les redessiner donc le résultat est grossier et baveux.

Brow Natural Feutre Sourcils Fini Naturel de Bourjois (14 €) est un feutre dont la formule est semi transparente donc pas besoin d’être une pro pour souligner avec faciliter et discrétion. J’ai pu remplir les zones parsemées avec un tracé précis, très fin imitant les cils. C’est mon produit indispensable !

Trois teintes naturelles sont disponibles, à vous de choisir celle qui vous correspondra le mieux : blonde, châtain ou brune.