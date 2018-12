Huda Beauty décline sa toute première gamme de rouges à lèvres Power Bullet en trois nuances brillantes en édition limitée : un rose magenta pétillant, un pourpre audacieux et un rouge saisissant. Ces rouges à lèvres éclatants ne tarderont pas à devenir votre nouvelle arme secrète pour créer un style éblouissant lors de grandes occasions !

Vous cherchez votre allié beauté pour les fêtes de fin d’année ? Ce rouge à lèvres est fait pour vous ! Sa formule hautement pigmentée et non desséchante procure un confort absolu à vos lèvres et y dépose un voile irisé étincelant, sans bavure. Son complexe révolutionnaire allie des paillettes ultra-réfléchissantes, des pigments irisés multi-facettes et un voile nacré pour un effet 3D plus percutant que jamais.

Élaborée à partir d’huile de noix du Brésil et d’huile d’amande douce parfumée, sa texture glisse sur les lèvres et se module en toute facilité tout en vous offrant confort et tenue longue durée. Ludiques, originaux et résolument audacieux, les nouveaux rouges à lèvres brillants Metallic Power Bullets ajouteront une touche festive et sophistiquée à votre style, quelle que soit l’occasion !

Rouges à lèvres Huda Beauty, trois nuances brillantes en édition limitée :

un rose magenta pétillant, un pourpre audacieux et un rouge saisissant 20€