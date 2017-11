Rajeunir et embellir vos mains

C’est indéniable, on sait que les taches pigmentaires ainsi que les veines apparentes et la peau affinée de la peau des mains révèlent votre âge. Les laboratoires Pech Cerciat ont élaboré un soin spécifique pour améliorer l’aspect des mains. Cela fait 2 mois que j’utilise cette crème, mes mains ont retrouvé une véritable jeunesse : les taches pigmentaires ont diminuées d’un ton, la visibilité des veines a été très atténuée et leur épiderme est redensifié.

Un vrai bonheur ! Pourquoi ça marche ?

RegMain Soin Spécifique Anti-âge Mains de Pech Cerciat est composé d’actifs issus de micro-algues et de plantes, comme la pâquerette, le lys de mer, l’algue rouge porphyridium cruentum, les algues vertes chlorella vulgaris et ulva lactuca, le marron d’Inde et les lipoaminoacides biovecteurs d’isoleucine.

Appliquer la crème RegMain sur le dos des mains en effectuant de légers massages sur le dos des mains, à raison de 2 à 3 fois par jour. Insister sur les taches, et terminer en massant des doigts vers le poignet. Attention, il ne pas se laver les mains au cours des 30 minutes qui suivent l’application. Et n’oubliez pas de mettre une protection solaire car il ne possède pas de filtre et cela évitera la formation de taches pigmentaires.

RegMain Soin Spécifique Anti-âge Mains 50ml : 15 euros