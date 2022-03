Comment reconnaitre un bon anti-âgé ? Je vous avais déjà vanté les bienfaits de l’acide hyaluronique mais pas du poids moléculaire que doit contenir tout produit cosmétique pour être réellement efficace.

Alors quels sont les bienfaits de l’acide hyaluronique dans nos produits de soins?

Tout d’abord, il faut savoir que l’acide hyaluronique, dérivé de la famille des glucides, est une molécule naturellement présente dans les tissus de la peau. C’est pourquoi cette molécule joue un rôle fondamental pour la peau car elle retient jusqu’à 1 000 fois son poids en eau ! Ainsi, l’action de l’acide hyaluronique permet de maintenir le niveau d’hydratation des tissus cutanés, rendant ainsi la peau lisse, ferme et rebondie et peut être une alternative à la chirurgie esthétique.

Mais ATTENTION ne vous laissez pas «enfumer» par une communication qui s’appuie sur de l’acide hyaluronique. Car pour que votre soin soit véritablement efficace, la densité moléculaire de l’acide hyaluronique doit être présente avec un minimum d’1% dans la formulation du produit. Alors vérifiez bien la composition.

Mon chouchou : Le Laboratoire Eneomey.

L’élaboration de programmes de cosmétologie dynamique a été mise au point grâce à l’expertise de dermatologues, de chirurgiens et de médecins esthétiques. Il en résulte une synergie d’actifs qui redonne du tonus aux cellules, relance la production de collagène, d’acide hyaluronique et d’élastine tout en améliorant la qualité des fibres élastiques.

Je connaissais déjà cette marque puisque le médecin esthétique référant de vanitycase.fr, Virginie Knaebel, la conseille vivement à ses patientes mais je n’avais jamais eu l’opportunité de la tester. Chose faite aujourd’hui.

Ce qui m’a séduite par le programme du Laboratoire Eneomey a été la teneur du poids moléculaire de l’acide hyaluronique de 7% (garantie que ce soin pouvait répondre efficacement en termes de densité et en fermeté) et bien évidemment la synergie des différentes molécules qui en font des produits de soins performants de l’anti-âge.

Une gamme de soins anti-âge a été spécifiquement élaborée dans ce sens pour combattre l’inflammation, la sénescence cellulaire et augmenter la capacité naturelle des cellules à se régénérer.

C’est pourquoi, je vous invite à suivre le protocole anti-âge étudié et mis en place par le laboratoire Eneomey que j’ai testé via un duo dynamique : Le sérum Rejuv Exlixium et la crème anti-âge redensifiante Rejuv Silk pour optimiser la stimulation de la synthèse de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique.

Le sérum Rejuv Exlixium qui est composé de 7% d’acide hyaluronique a une action d’hydratation progressive et longue durée ; cette molécule vise à améliorer l’élasticité cutanée.

La crème anti-âge redensifiante Rejuv Silk est le binôme du sérum. Elle est composée de 8% d’un puissant concentré nutritif et hydratant pour un confort optimal ainsi que 6% d’acide hyaluronique qui confère au produit une efficacité hors norme pour booster les défenses antioxydantes et tout en préservant les cellules cutanées.

Voici les résultats constatés après 3 mois d’utilisation:Diminution du nombre des rides, comblement des rides ce qui donne un effet liftant, une peau repulpée et lissée visiblement plus éclatante, un teint unifié.

Le Sérum Rejuv Exlixium peut-être utilisé matin et soir, 15ml, 48€

La crème de jour anti-âge redensifiante Rejuv Silk, 50ml, 61,90€

www.eneomey.com