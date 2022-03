Selon l’INSERM, un microbiote est « l’ensemble des micro-organismes – bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes, dits commensaux – qui vivent dans un environnement spécifique. » On en retrouve au niveau de la peau, de la bouche, du vagin, des poumons mais aussi dans l’intestin. D’ailleurs, « le microbiote intestinal est le plus « peuplé » d’entre eux ».

D’après Doctonat, l’encyclopédie de référence des médecines naturelles « la flore intestinale humaine renferme 100 000 milliards de bactéries appartenant à 400 espèces différentes. Une trentaine d’espèces représentent 99 % de la flore. L’homme a 10 fois plus de bactéries que de cellules ! »

Toujours selon l’INSERM, le microbiote intestinal joue « un rôle dans les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et neurologiques ». Une flore intestinale déséquilibrée impacte donc la digestion, les mécanismes de défense immunitaire ou encore la qualité de la peau…. Il est donc essentiel de préserver l’équilibre du microbiote.

Or, les régimes alimentaires de plus en plus industrialisés, l’excès d’antibiotiques, ou encore le stress chronique ont tendance à déséquilibrer la flore intestinale. Ils éreintent les bonnes bactéries (celles qui permettent de nous garder en bonne santé) et favorisent la prolifération des bactéries pathogènes, c’est-à-dire celles qui nous affaiblissent.

La solution ? Consommer des probiotiques, des bactéries amies, qui contribuent à l’équilibre de la flore intestinale. Mais aussi des prébiotiques, des fibres, dont se nourrissent les probiotiques résidant dans l’intestin.



Les Probiotiques, des micro-organismes vivants « les bactéries amies »

Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les probiotiques «sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels». Les probiotiques ont un effet positif sur l’écosystème intestinal : ils permettent de maintenir l’équilibre de la flore intestinale en contrant les attaques des micro-organismes indésirables et nocifs. C’est pour cette raison que l’on appelle les probiotiques des « bactéries amies ». On retrouve des probiotiques dans des aliments fermentés comme les yaourts fermetés par exemple.

Les prébiotiques, l’aliment des probiotiques

Les prébiotiques ne doivent pas être confondu avec les probiotiques. Les prébiotiques sont la nourriture des probiotiques. Plus précisément, ce sont des fibres dont se nourrissent les « bactéries amies » (les probiotiques) qui résident dans l’intestin. Les prébiotiques sont donc essentiels au fonctionnement des probiotiques et donc à l’équilibre de la flore intestinale. On retrouve des prébiotiques dans les légumes, fruits ou encore les graines riches en fibres alimentaires.

Par ailleurs, les prébiotiques ne peuvent pas être digérées par l’organisme humain. Concrètement cela veut dire que les prébiotiques vont donc traverser le tube digestif sans être détériorés. Puis lorsque les prébiotiques arrivent dans l’intestin et qu’ils rencontrent les « bactéries amies », ces dernières les consomment et les digèrent. De cette manière, les prébiotiques ont pour effet de stimuler la croissance et l’activité de ces « bactéries amies » (probiotiques) au détriment des mauvaises bactéries.

Les prébiotiques et probiotiques ont des actions complémentaires et leur association dite symbiotique assure des résultats complets. Ensemble, ils vont donc aider à préserver une flore intestinale saine et à renforcer les défenses immunitaires. La flore cutanée étant directement liée à la flore intestinale, les prébiotiques et les probiotiques aident aussi à améliorer la qualité de peau.

Associant l'action prébiotique des fibres à celle probiotique des lactoferments (taux record dans FLORICIA) qui apportent des bactéries amies à la flore intestinale et protègent le tube digestif, FLORICIA constitue un symbiotique exceptionnel pour agir sur l'équilibre intestinal. 60% de notre immunité se situant au niveau de la flore intestinale, FLORICIA participe à renforcer nos défenses naturelles. Enfin, la flore cutanée étant directement liée à la flore intestinale, FLORICIA aide à améliorer la qualité de peau.

