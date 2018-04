Un bébé au naturel

Depuis que « mini me » est née je suis à fond sur le naturel : pour ses produits de beauté, pour les petits maux divers comme les poussées dentaires par exemple. Seul bémol : les couches. j’avoue être pampers addicte. Mais j’ai découvert depuis peu la marque Joone, et je pense que je vais passer le cap.

Pourquoi ? Parceque j’en ai marre de devoir penser aux couches et me retrouver face à des penueries de la taille 4, parceque je suis bien consciente qu’elles sont bourrées de choses par forcement super.

Alors Joone qu’est ce que c’est ? De la commande de couches sur le net via abonnement faites en France, au juste prix et une approche 100% transparente sur la fabrication. Un abonnement mensuel à 64,90 euros/mois.

Coté test : 0 fuites, 0 irritations. Seul bémol de mon coté: des design un peu trop modernes à mon gout car je suis bien plus classique que ce que la marque propose.

www.joone.fr

Dans le même genre il y a lillydoo, je n’ai pas testé mais cela a l’air très bien également. moins chères que les Joone mais … A voir … Si je teste je vous en ferais part.

Pour soigner ma petite chérie des petits maux, je sors ma bible : « le guide pour soigner mon enfant au naturel »chez Nathan du Dr Christine Coquard. Un vrai guide pour prévenir et soigner les petits tracs du quotidien de l’enfant et du bébé. Pour chaque symptôme, les remèdes naturels appropriés, fleurs de bach, homéopathie, gemmotherapie …

Des conseils, des astuces … qui ne remplacent évidemment pas un rdv chez le pédiatre. Mais qui accompagnent et soulagent.

Dans cette même approche je suis absolument conquise par la marque Pranarôm, une marque bio d’huiles essentielles, hydrolats etc . Bien pensée, Pranarôm a une gamme dédiée à l’enfant, PranaBB: poussées dentaires, maux de ventre, ….

Grâce a elle, très peu de coliques, des poussées dentaires douloureuses certes mais qui sont vraiment soulagées par le gel dédié car les huiles essentielles présentes anesthésient la douleur. Dernièrement mon amour a eu une rhino-pharyngite, là encore un baume respiratoire l’a vraiment aidé. Cette jolie marque propose à chaque fois des huiles essentielles, hydrolats adéquats en fonction d’une problématique donnée.

Très intelligemment la gamme regroupe également des mélanges pour diffuseur (trop mignon d’ailleurs) : citronnelle pour éloigner les moustiques ou par exemple lavande pour apaiser bébé et l’aider à trouver son sommeil.

www.pranarom.com

Une vraie découverte, que je vais d’ailleurs continuer à découvrir, mais cette fois ci pour moi . je vous en dirais plus dans quelques temps.