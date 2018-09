Boho Green, blemish cream

Une jolie marque bio et accessible, est-ce que cela existe ?

Et bien ouiii !

BoHo Green Make Up est cette marque de produits Certifiés Bio et One Voice conçus dans la plus grande philosophie et de l’éthique du respect du développement durable et de l’animal. De plus, la qualité de texture n’a rien à envie aux grandes marques.

J’ai particulièrement aimé Boho Blemish Cream, un baume teinté qui garantit parfaitement l’hydratation de mon épiderme tout en unifiant et en lissant mon grain de peau. Les défauts s’estompent vraiment à l’application et au fur et à mesure des semaines. Sa couvrantes légère est idéale pour celle qui veulent camoufler sans calfeutrer. Son prix accessible ne me laisse aucune limite budgétaire et laisse mon envie d’avoir sous la main plusieurs teintes pour parer au changement de saison car six nuances sont à ma disposition. Je n’ai plus qu’à choisir.

+ produit

Sa texture agréable qui assure une couvrance légère tout en laissant ma peau respirer

Six nuances : allant du beige diaphane au sable doré

Son prix : 14.99 euros

Disponible en pharmacies, parapharmacies, enseignes Bio dont la Vie Claire, Monoprix

www.bohocosmetics.com