Le Rouge à Lèvre Elsa Muse

Une fois votre rouge à lèvres peint, Elsa vous propose de fabriquer son étui grâce au patron fourni. On plie, on colle et on protège sa création. L’imprimé et l’élastique nous rappellent les fameux cartons à dessins dans lesquels les artistes rangent leurs créations.

Un vrai coup de coeur pour son côté hyper créatif.

A shopper sur le ELSA SHOP www.elsamuse.com – 15€