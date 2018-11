La saga de Gucci Bloom continue pour notre plus grand plaisir en insérant Acqua Di Fiori.

Cette nouvelle fragrance, création du maître parfumeur Alberto Morillas (en collaboration avec le Directeur de la Création de la Maison Gucci) est un hommage destiné à la femme joyeuse, authentique. Un accord inédit de Galbanum vert et de délicats boutons de Cassis insuffle la fraîcheur des jeunes pétales et une légère note aquatique à ce parfum. Déjà présentes dans le jus original se sont invités la tubéreuse et le jasmin se mêlant à la Quisqualis indica, une fleur découverte au sud de l’Inde, pour donner vie à une fragrance intense qui transporte aussitôt celle qui la porte dans un jardin imaginaire.

Le parfum est présenté dans un flacon laqué.

Gucci Bloom Acqua Di Fiori

eau de toilette 107 €, les 100 ml