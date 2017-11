Il y a des lieux, des personnes dont on se souvient même si nous les avons croisés que rarement. Roland d’Hauteville en fait parti, patriarche officiant de grandes tablées à Obéréna, sa maison familiale du pays basque.

Sa fille, Stéphanie crée avec ses frères, Arthur et Thomas, Maison d’Hauteville, maison créatrice de fragrances délicates et raffinées, à leur image. Puisque depuis toujours dans la famille, l’audace est de mise ; en parallèle de leurs propres métiers, ils poursuivent l’aventure créative de leur père, qui leur a donné le goût du risque et du beau.

A six mains, ils imaginent avec le nez Vanina Muracciole, des parfums qui réveillent les souvenirs de la maison familiale, du cuir des cartouchières de leur père et des femmes pétillantes croisées à Saint Germain des Prés. Les fragrances puissantes et évocatrices se révèlent pleinement au nez des initiés.

Des notes de tête attachantes et inattendues, des notes de cœur élégantes et exigeantes, des notes de fond originales et généreuses. La simplicité d’un même flacon épuré et transparent pour toute la gamme, est relevée par un capot rond en zamac pur et lourd gravé d’armoiries familiales réinventées, selon une méthode rappelant l’expérience familiale en bijouterie d’orfèvre traditionnel. La finesse de la sérigraphie dorée à l’or fin souligne la pureté de l’objet.

Pour découvrir leur 3 fragrances qui s’accompagnent d’une bougie, la maison Jovoy leur a ouvert ses bras.

www.maison-dhauteville.fr