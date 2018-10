Fragonard X Elisecare, une création qui a du coeur

Elise Boghossian est une femme engagée: acupunctrice à Paris, mariée et maman de trois enfants, cette petite-fille de déportés arméniens a toujours su qu’elle consa- crerait sa vie aux autres. Formée aux neurosciences, Elise a étudié l’acupuncture et le traitement de la douleur en Chine, à l’université de Nankin et à Hanoï auprès du Professeur Nguyen Tai Thu, considéré comme le « roi » de l’acupuncture vietnamienne. Les techniques qu’elle a apprises dans la prise en charge de la douleur expliquent comment l’acupuncture provoque la libération d’hormones qui favorisent la cicatrisation et neutralisent la douleur, au point de pouvoir opérer des patients sans anesthésie médicamenteuse.

Depuis 2012, date à laquelle elle fonde son association EliseCare, Elise Boghossian quitte chaque mois le confort de sa vie parisienne pour soigner des victimes en zone de guerre.

Armée de ses aiguilles et d’une détermination sans faille, Elise côtoie depuis longtemps la misère et la douleur. Son ONG aide à reconstruire physiquement et psycholo- giquement les victimes du conflit qui agite le territoire irakien (Kurdistan irakien, Est de la Syrie et Nord de l’Irak).

Par la force de sa volonté et sa capacité à mobiliser des financements, elle est parvenue à convaincre les soignants et blessés des bienfaits de son savoir et a pu former d’autres acupuncteurs sur place. Elle a transformé 7 bus en dispensaires mobiles spécialisés (salle d’opération, salle d’accouchement, consultation psy, pédiatrie, infirmerie, etc…) et organise chaque automne un grand dîner de charité dont l’intégralité des bénéfices lui permet de financer de nouveaux bus. Ceux-ci peuvent ainsi partir à la rencontre des populations abandonnées, qui souvent se regroupent dans des squats situés en dehors des camps saturés. En France, le Ministère de l’Intérieur l’a chargé d’une autre mission : l’accueil des femmes victimes d’abus et anciennes travailleuses sexuelles qui ne peuvent plus vivre dans leur pays d’origine.