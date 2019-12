Empreintes de l’esprit de voyage qui anime la Maison depuis ses premières heures, les bougies parfumées Louis Vuitton invitent à la rêverie et à l’évasion. Composées à Grasse par le Maître Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud, leurs fragrances téléportent immédiatement l’esprit. Comme un instantané olfactif, chacune d’elles saisit l’atmosphère d’une nature inspirante pour la faire entrer dans la maison. Là, elle se fait une fenêtre ouverte sur un univers singulier et dépaysant, floutant la frontière entre l’intérieur et l’extérieur, entre l’ici et l’ailleurs. Il suffit alors d’allumer la mèche et de fermer les yeux pour prendre son envol…

Lancée en 2018, la collection de bougies parfumées Louis Vuitton réunit désormais 6 créations comme autant d’échappées belles à vivre chez soi. Après L’Air du Jardin, Île Blanche, Feuilles d’Or et Dehors Il Neige, elle s’enrichit de En Mai, une fragrance bucolique et printanière, et Écorce Rousse, un duo puissant de cuir et de bois.

On aime tout particulièrement le travail apporté à chaque fragrance tant dans son olfaction délicate, élégante et en même temps suffisamment puissante pour apporter une signature olfactive à une pièce. Quant à son packaging il signe parfaitement ces créations olfactives en puisant dans l’ADN de la marque : anse en cuir, contenant en biscuit de porcelaine ….

Bougie Louis Vuitton parfumée En Mai 220g, 175€

Bougie Louis Vuitton parfumée Écorce Rousse 220g, 175€